Per al proper diumenge 15 de maig estava prevista la celebració de la I Trobada Intercultural Arrels al Parc de Can Mercader, de la vila de Cornellà de Llobregat.

La Trobada Arrels consistia en un aplec multicultural, organitzat per l’entitat sociocultural Identitat, en el qual es convidava a participar totes les associacions culturals que conviuen a la nostra ciutat, i a d’altres a mostrar els costums, la gastronomia, els balls, etc., que conformen les seves arrels, en el marc d’una jornada festiva i lúdica.

Desafortunadament, l’equip de govern de l’Ajuntament de Cornellà ha denegat el permís per celebrar la Trobada, just una setmana abans de la seva celebració.

La raó que oficiosament ens ha donat l’Ajuntament de Cornellà, sense que ens hagi adreçat cap notificació escrita, ha estat que a causa del conjunt d’actes que es feien a la nostra vila resultava impossible reunir tot el material necessari per a la celebració de la Trobada.

Identitat va fer la seva sol·licitud en data 18 de març d’enguany, i després de setmanes d’incertesa, just abans de la Setmana Santa fonts de la Regidoria d’Interior i Administració Pública ens van comunicar que ens donaven el vist-i-plau. En les darreres setmanes hem tingut diversos contactes de coordinació amb els membres de la Regidoria de Política Ciutadana per a l’organització, fins que el divendres dia 6 de maig se’ns va comunicar que el permís ha estat rebutjat; la posició de l’Ajuntament és que simplement no se’ns autoritza l’acte aquell dia, emplaçant-nos a ajornar-lo al mes de juny com a alternativa, cosa que comporta un trasbals a totes les entitats que hi participaven, un dany irreparable a la nostra imatge com a entitat i, sobretot, a la imatge de Cornellà.

Identitat és una associació que treballa per promoure el debat social, la participació i la defensa dels valors i els trets que conformen la cultura catalana. Aquesta tasca la portem a terme des del més absolut respecte per totes les cultures que conviuen amb nosaltres i que hem sabut acollir al llarg de la nostra història, essent la Trobada Arrels el millor exemple.

Els membres i voluntaris que treballem a Identitat tenim diferents edats, llengües i posicionaments polítics. No tenim la intenció de fer cap mena de proselitisme ni de boicot a partits o institucions públiques, ni pretenem mai esdevenir un partit polític.

Identitat lamenta la desconfiança que una entitat com la nostra genera a l’equip de govern, que sovint ens confon amb altres iniciatives ciutadanes com Cornellà Decideix o Cornellà Desperta. Els nostres objectius no tenen res a veure amb els d’aquests moviments.

Tanmateix, des d’Identitat lamentem la manca de sensibilitat de l’Ajuntament envers un acte que promou la multiculturalitat i la participació ciutadana des de Cornellà. En tot aquest procés han tingut prou temps per haver comunicat el seu posicionament oficial, però han esperat a última hora, quan teníem compromeses la presència de diferents arrels a la Trobada, sense parlar de totes les despeses que hem hagut de satisfer per tot els subministraments compromesos, que haurem de cobrir els associats, perquè Identitat no cobra cap subvenció pública.

Entenem que la decisió de l’Ajuntament s’ajusta a dret i és perfectament legal, però des del punt de vista ètic resulta immoral jugar amb el treball voluntari d’una part del col·lectiu de ciutadans que els ha escollit i per a qui han de treballar.

S’han malbaratat un munt d’hores invertides per tots nosaltres ens els darrers mesos per preparar aquest acte. Tots els associats tenim les nostres feines i dediquem el nostre temps d’oci i esbarjo a aquest projecte, i totes aquestes hores han quedat en foc d’encenalls per una decisió que trobem totalment intolerant en una societat democràtica.

Nosaltres som una petita associació, un conjunt de formigues que poden ser esclafades, però seguirem endavant sense defallir, enfortint la nostra identitat amb el cap ben alt, des de la tolerància i el respecte. Sense dignitat, no hi ha identitat.

