Biogràfia

Nat el 5 d’agost de 1971 a Cornellà de Llobregat, tant la meva família com la meva vida ha estat molt vinculada a aquesta ciutat del Baix Llobregat, on vaig realitzar els meus estudis primaris i secundaris. M’he diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona, i llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Oberta de Catalunya, on també vaig cursar un postgrau d’Anàlisi de Política Comparada. Jo em defineixo simplement com un aprenen a politòleg. Des de molt jove he estat vinculat al mon associatiu, com associacions d’estudiants, esplais, organitzacions polítiques juvenils, etc. essent membre actiu de diferents iniciatives encaminades a la defensa de la identitat catalana. Per posar dos exemples, amb només 16 anys vaig ser delegat del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana al 1986, i al 1998 membre fundador de l’associació Identitat. Ideologicament parlant hem defineixo com a sobiranista i socialiberal.